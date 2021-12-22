العليا للانتخابات تقترح 24 يناير موعدًا للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية

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اقترحت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات اليوم الأربعاء تأجيل يوم الاقتراع للجولة الأولى إلى 24 يناير 2022 بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد صلاحياته، وتعديلاته.

واقترحت المفوضية أن يتولى مجلس النواب العمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإزالة حالة القوة القاهرة التي تواجه استكمال العملية الانتخابية.

وأشارت إلى أن عملية التدقيق في طلبات المترشحين لانتخابات مجلس النواب البالغ عددها (5385) قد قاربت على الانتهاء وهي في طور المراجعة النهائية.

وأفادت أنها سوف تصدر قرارها المتعلق بالإعلان عن القوائم الأولية لمترشحي مجلس النواب، ومن ثم البدء في مرحلة الطعون.

وأكدت المفوضية أنها لم تتخلى عن تحمل مسؤولياتها، مشيرة إلى إنجاز ما يتوجب عليها القيام به بما لا يدع مجالاً للشك في حيادتيها واستقلاليتها.

وتابعت المفوضية :”الاتهامات الموجهة إلينا بالتقصير والتسيس ما هي إلا مجرد حملات للتشويش والتظليل”.

وأفادت أن هذه الحملات هدفها النيل من سمعة المفوضية وعرقلة هذا الاستحقاق بما يخدم أجنداتهم العبثية.

وشددت على السلطتين التشريعية والقضائية أمام مسؤولياتهم والتزاماتهم في الأخذ بإجراءات تُفضي إلى نجاح هذا الاستحقاق بما يحقق آمال الشعب.