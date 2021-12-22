المفوضية تقترح تأجيل يوم الاقتراع من الانتخابات الرئاسية إلى 24 يناير المقبل

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الأربعاء، اقتراحًا يقضي بتأجيل الجولة الأولى، من الاقتراع إلى 24 يناير المقبل، مؤكدة أن صعوبات حالت دون تنظيم الانتخابات في وقتها المحدد.

وأوضحت المفوضية في بيان لها نشرته عبر موقعها الرسمي، أن مرحلة الطعون شكلت المنعطف الخطير على مسار العملية الانتخابية، وكانت بمثابة المحطة التي توقفت عندها مساعي الجميع لإنجاز الاستحقاق، لاعتبارات لم تكن في متناول القائمين عليها.

وذكر البيان أن “التداخل القائم بين المعطيات السياسية والأحكام القضائية الصادرة، دفع بقرار الإعلان عن “القائمة النهائية” للمترشحين إلى ما يعرف بحالة “القوة القاهرة” التي أفضت إلى عدم تمكَن المفوضية من الإعلان عنها، ومن ثم عدم قدرتها على تحديد يوم 24 ديسمبر يومًا للاقتراع على الرغم من جاهزيتها الفنية الكاملة لإنجاز العملية في التاريخ المذكور”.

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