السيسي يؤكد للمنفي دعم مصر الكامل لتحقيق مصلحة ليبيا العليا

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال استقباله رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، دعم القاهرة الكامل لتحقيق المصلحة العليا لليبيا و«تفعيل الإرادة الحرة لشعبها، بما يحافظ على وحدة وسيادة أراضيها».

واستقبل السيسي، في قصر الاتحادية (شرق القاهرة)، أمس، محمد المنفي للمرة الثانية في غضون شهر، وناقش معه مجمل الأوضاع الليبية، والترتيبات الجارية بخصوص الانتخابات الرئاسية والنيابية التي يُفترض إجراؤها يوم الجمعة. وعرض المنفي ما يمكن طرحه من مبادرات محلية تتوافق عليها «الأطراف الفاعلة» في ليبيا لتأجيل الاستحقاق الانتخابي، والاتفاق على موعد آخر لإجرائه.

وحضر اللقاء سامح شكري وزير الخارجية المصري، وعباس كامل رئيس جهاز الاستخبارات العامة، ومن الجانب الليبي السفير عبد المطلب إدريس، مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية، الذي عُيّن مؤخراً في هذا المنصب.

ونقل المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، عن رئيس المجلس الرئاسي الليبي تثمينه «الدور المصري الحيوي، والجهود الحثيثة والصادقة» بقيادة الرئيس السيسي، لاستعادة الأمن الاستقرار في ليبيا وتوحيد مؤسسات الدولة، خصوصاً المؤسسة العسكرية المتمثلة في (الجيش الوطني)، وذلك بالتكامل مع جهود اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» المتعلقة بالمسار العسكري للأزمة الليبية.

وأوضح المتحدث أن المنفي عرض مُجمل الوضع السياسي الداخلي الحالي في ليبيا، مشيراً إلى أنه «تم التوافق على تكثيف التشاور والتنسيق بين الجانبين خلال الفترة المقبلة لمتابعة مستجدات العملية السياسية والإجراءات الخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية، بما يساعد على استعادة استقرار ليبيا وتوحيد مؤسساتها، ولتكون للشعب الليبي السيطرة الكاملة على مقدرات بلاده».

ويأتي هذا اللقاء في وقت تعيش ليبيا حالة من التوتر والترقب على خلفية انتهاء الموعد الذي حدده «ملتقى الحوار السياسي» الليبي برعاية الأمم المتحدة بجنيف بداية العام الجاري، لإجراء الاستحقاق الانتخابي؛ وحرصاً من القيادات السياسية الليبية على إطلاع القاهرة على آخر المستجدات المتعلقة بالانتخابات الليبية والتحديات التي حالت دون إجرائها.