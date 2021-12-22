وزارة التعليم: الـ 190 مليون دينار المخصصة للكتاب المدرسي لا تزال في حساب الوزارة

العنوان – طرابلس

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن مبلغ الـ 190 مليون دينار المخصصة لطباعة وتوريد الكتاب المدرسي لا تزال في حساب الوزارة.

ونبهت وزارة التعليم أن المبلغ المذكور ليس في حساب الوزير، حسبما تناقلت بعض وسائل الإعلام.

وأفادت الوزارة أن مجلس وزراء الحكومة المؤقتة قام بتشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي أسندت لها مهام طباعة وتوريد الكتاب المدرسي.

وعقدت اللجنة الوزارية المكلفة بتوفير الكتاب المدرسي اجتماعها الأول برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي عمران القيب.

والاجتماع تم بحضور وزراء المواصلات محمد الشهوبي والتعليم التقني والفني يخلف السيفاو والتخطيط فاخر بوفرنة، ووكيل وزارة التعليم للشؤون التربوية مسعودة الأسود.

وكان مكتب النائب العام أعلن الإثنين أن النائب العام الصديق الصور أمر بحبس وزير التعليم موسى المقريف على خلفية قضية أزمة الكتاب المدرسي.

وأوضح مكتب النائب العام أن عضو النيابة المحقق باشر إجراءات التحقيق التي استهلها بسماع شهادة وزير التخطيط وعدد من القائمين على تسيير العملية التعليمية.

وأفاد أنه من بين عدة إجراءات أخرى، أخصها استجواب وزير التعليم؛ انتهت النيابة العامة بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق لارتكابه واقعة الاهمال في أداء الواجب المسند إليه.

وأكد مكتب النائب العام أن المقريف مارس عمل من أعمال الوساطة والمحسوبية والإخلال بمبدأ المساواة بعد إبداء رغبة الوزارة في التعاقد على طباعة وتوريد الكتاب المدرسي.