مفوضية الانتخابات تنفي لـ”218″ استقالة مجلس إدارتها

نفت المفوضية العليا للانتخابات، في تصريح لـ”218″، الأخبار المتداولة كافة حول استقالة مجلس إدارتها.

يأتي ذلك في الوقت الذي تواجه فيه المفوضية جملةً من الانتقادات بسبب صمتها بشأن مسألة تأجيل إجراء الانتخابات من عدمه، إلى جانب إرجاء المفوضية موعد نشر القائمة النهائية للمرشحين للرئاسة.

وفي سياق متصل، أكد رئيس لجنة متابعة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، الهادي الصغير، في خطاب وجهه إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، استحالة إجراء الانتخابات في الموعد المقرر بقانون الانتخابات في 24 ديسمبر 2021، وذلك بعد الاطلاع على التقارير الفنية والقضائية والأمنية ذات الصلة.

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