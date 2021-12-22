وزارة الداخلية: جميع التشكيلات الموجودة حاليًا التي تغلق الطرقات تابعة للمجلس الرئاسي

قال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، العقيد عبد المنعم العربي إن جميع التشكيلات الموجودة حاليًا، التي تغلق الطرقات تابعة للمجلس الرئاسي، ولا تتبع الداخلية.

العربي وفي تصريحات لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، أكد أن جميع رجال الشرطة والمرور والنجدة والدعم المركزي موجودون في شوارع العاصمة طرابلس لحماية المواطن وتسهيل حركة المرور.

وأوضح العربي أن رجال الداخلية يقومون بدورهم على أكمل وجه، والوزارة بعيدة كل البعد عن التجاذبات السياسية ومحايدة.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

