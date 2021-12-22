الصغير لـ “عقيله”: الانتخابات مستحيلة في موعدها ونطلب منكم العودة لرئاسة البرلمان

أكد الهادي الصغير، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة متابعة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، في بيان رسمي موجه برئيس المجلس عقيلة صالح، باستحالة إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021.

وجاء في نص الرسالة، الذي اطلعت عليها «الساعة 24» أنه “استنادا على قرار مجلس النواب رقم 11 لسنة 2021 بشأن تكليفنا بمتابعة سير العملية الانتخابية، وعلى الاجتماعات واللقاءات التي جمعتنا بالمفوضية العليا للانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء وكل الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية”.

وتابع؛ “وبعد إطلاعنا على التقارير الفنية والقضائية والأمنية، نفيدكم باستحالة إجراء الانتخابات بالموعد المقرر بقانون الانتخابات بالرابع والعشرين من شهر ديسمبر لسنة ألفان وواحد وعشرين”.

وأردف «الصغير»؛ “وتأسيسا على قرار مجلس النواب بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية وقرار سحب الثقة واللذان يقضيان بنهاية ولايتها كحكومة تسيير أعمال بتاريخ 24 ديسمبر 2021”.

وأكمل؛ “وفي الوقت الذي نقدر فيه احترامكم للقانون والتزامكم التام بالتوقف عن العمل تطبيقا للمادة 12 من القانون رقم 1 لسنة 2021 والقوانين المعدلة له، فإننا نفيدكم بأن إعادة العملية السياسية لنصابها الصحيح ورفع المعوقات والصعوبات التي واجهت الجهات المختصة بتنفيذ قوانين الانتخابات، يتطلب منكم استئناف أعمالكم ومباشرة رئاسة مجلس النواب الموقر وقيادة جلساته، بما يضمن تشيد وتكريس الجهود الوطنية للنهوض بالعملية السياسية وإعادة رسم خارطة طريق تتماشى مع المعطيات والمتغيرات الناجمة عن عرقلة الانتخابات”.