مجلس النواب يشكل لجنة ‘طوارئ’ بعد قرار تأجيل الانتخابات

قرر مجلس النواب الليبي اليوم الأربعاء تشكيل لجنة من 10 أعضاء من أجل إعداد مقترح خارطة الطريق خلال مرحلة ما بعد 24 ديسمبر إثر الإعلان تأجيل الانتخابات رسمياً.

وقال المجلس في قرار له إن اللجنة مكلفة بإنجاز مهمتها خلال أسبوع من تاريخ تشكيلها، ثم إرسال تقرير إلى هيئة الرئاسة التي تقرر عرضه في أول جلسة عامة له.

يذكر أن المفوضية العليا للانتخابات قد اقترحت رسميا تأجيل الانتخابات لاستحالة إجرائها في موعدها بعد تعثّر مرحلة الطعون بسبب النزاعات القانونية والسياسية.