تأجيل موعد الانتخابات إلى 24 يناير المقبل

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تأجيل الانتخابات إلى الرابع والعشرين من يناير المقبل، لعدم مقدرتها على إجرائها في الرابع والعشرين من ديسمبر الجاري.

ودعت المفوضية مجلس النواب إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإزاحة حالة القوة القاهرة التي تواجه استكمال العملية الانتخابية.

وأوضحت المفوضية أن قصور التشريعات الانتخابية فيما يتعلق بدور القضاء في الطعون كان أبرز الأسباب لعدم إجراء الانتخابات في موعدها رغم جاهزيتنا.

وأشارت إلى أنها سوف تصدر قرارها المتعلق بالإعلان عن القوائم الأولية لمترشحي مجلس النواب، ومن ثم البدء في مرحلة الطعون، مطالبة السلطتين التشريعية والقضائية بالقيام بمسؤولياتهم والتزاماتهم في الأخذ بإجراءات تفضي إلى نجاح هذا الاستحقاق بما يحقق آمال الشعب الليبي.

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