ليبيا الان

الصغير لـ المستشار صالح: استحالة إجراء الانتخابات في موعدها

تم النشر منذُ ساعة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أعلن رئيس اللجنة المشكلة من مجلس النواب المعنية بمتابعة العملية الانتخابية الهادي الصغير، استحالة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد بتاريخ 24 ديسمبر 2021، وذلك بعد الاطلاع على التقارير الفنية والأمنية والقضائية.

الصغير، وفي رسالة وجهها إلى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، طالبه فيها بالعودة إلى سابق عمله من خلال ترؤس الجلسات المقبلة.

وتضمنت الرسالة دعوة المستشار لرئاسة المجلس من أجل وضع خارطة طريق جديدة تتماشى مع المعطيات الناجمة عن عرقلة الانتخابات.

ونوه الصغير إلى انتهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية الموقتة كحكومة تسيير أعمال في الرابع والعشرين من ديسمبر الجاري.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك