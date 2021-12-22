الصغير لـ المستشار صالح: استحالة إجراء الانتخابات في موعدها

أعلن رئيس اللجنة المشكلة من مجلس النواب المعنية بمتابعة العملية الانتخابية الهادي الصغير، استحالة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد بتاريخ 24 ديسمبر 2021، وذلك بعد الاطلاع على التقارير الفنية والأمنية والقضائية.

الصغير، وفي رسالة وجهها إلى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، طالبه فيها بالعودة إلى سابق عمله من خلال ترؤس الجلسات المقبلة.

وتضمنت الرسالة دعوة المستشار لرئاسة المجلس من أجل وضع خارطة طريق جديدة تتماشى مع المعطيات الناجمة عن عرقلة الانتخابات.

ونوه الصغير إلى انتهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية الموقتة كحكومة تسيير أعمال في الرابع والعشرين من ديسمبر الجاري.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

