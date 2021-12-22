ستيفاني: ناقشت مع «السويحلي» أهمية الحفاظ على استقرار ليبيا

أكدت ستيفاني وليامز، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة حول ليبيا، أنها سعدت بلقاء عبد الرحمن السويحلي، رئيس مجلس الدولة الاستشاري السابق.

وقالت ستيفاني في تغريدة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “سعدتُ أمس بلقاء الدكتور عبد الرحمن السويحلي، الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة وعضو ملتقى الحوار السياسي الليبي”.

وأضافت “ناقشنا التطورات الأخيرة وتنفيذ خارطة طريق الملتقى. وأكدنا على أهمية الحفاظ على استقرار ليبيا”.

وتابعت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة حول ليبيا “كما ناقشنا المضي قدما لدعم جهود تحقيق الازدهار لشباب ليبيا والأجيال القادمة”.