بيان | لواء الصمود يعلن خوض “معركة التصحيح”

العنوان – مصراتة

أعلن لواء الصمود بقيادة المعاقب دولياً صلاح بادي خوض ما أسماها معركة التصحيح وإبعاد الأجسام المشبوهة التي أوصلت ليبيا إلى هذه الحالة الخطيرة.

وأضاف اللواء في بيان له أمس الثلاثاء رفضه رفضًا قاطعًا للانتخابات قبل إنجاز الدستور.

وطالب اللواء بإجراء انتخابات رئاسية مشروطة مستعجلة لإخراج البلاد من هذا الانسداد السياسي.

وشدد على المجتمع الدولي والبعثة الأممية في ليبيا التوقف عن المساهمة في تدمير ليبيا بإصرارهم على اختزال المشهد الليبي في مجرمين وأجسام احتكرت الشرعية بالباطل.

وأشار لواء الصمود إلى أن ملف المرتزقة والعملاء أصبح من أولوياتنا، بحسب البيان.

وسبق إصدار البيان خروج صلاح بادي ومن يؤيده في مدينة مصراتة في استعراض عسكري هاجم خلاله المترشحين للانتخابات الرئاسية فتحي باشاغا وأحمد معيتيق عقب وصولهم إلى مدينة بنغازي.