المصباحي: اجتماع عدد من المرشحين ببنغازي يأتي في إطار تقارب ليبي ليبي

ليبيا – رأى رئيس مركز التمكين للبحوث والدراسات الاستراتيجية محمد المصباحي أن اجتماع مرشحين رئاسيين وسياسيين ببنغازي يأتي في إطار تقارب ليبي ليبي.

المصباحي قال في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية”: إن هناك تأييدًا كبيرًا لإنهاء أزمات الغرب والشرق وتوحيد الجهود من أجل الوصول لانتخابات رئاسية وبرلمانية في البلاد.

وتابع بالقول: إن المبادرة تأتي لمواجهة المعرقلين للانتخابات الرئاسية في ليبيا، ورأب الصدع، بعد أن بات تأجيل الانتخابات محسومًا وتجنب العودة لنقطة الصفر.

وشدد على أن اجتماع عدد من المرشحين في بنغازي شرقي البلاد يؤكد شعورهم بأنهم في أمان تحت قيادة الجيش الوطني وأنه حامي البلاد ومقدراتها.

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