ليبيا الان

خلال 24 ساعة.. ليبيا تسجل 561 إصابة و11 وفاة بـ”كورونا”

تم النشر منذُ 9 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن تسجيل 561 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، ليصل إجمالي الإصابات إلى 383 ألفاً و445 حالة، من بينها 6,025 حالة نشطة.

‏‎وكشف المركز، في بيانه رقم 593، عن تعافي 609 حالات، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 371 ألفاً و 794 حالة تعافٍ، بالإضافة إلى تسجيل 11 حالة وفاة ليصل مجموع الوفيات إلى 5,626.

‏‎وقال المركز إن نسبة الإصابة بلغت 14,7% وذلك بعد فحص 3,811 عينة خلال الـ 24 ساعة التي سبقت إصدار البيان.

‏‎وبلغ عدد الحاصلين على الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس 1,829,983 شخصاً، فيما بلغ عدد الحاصلين على الجرعة الثانية 795,469 شخصًا.

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك