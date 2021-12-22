مغيب: طرابلس في خطر وفتيل الحرب فيها يوشك أن يشتعل

ليبيا – قال عضو مجلس النواب سعيد مغيب إن طرابلس في خطر وفتيل الحرب فيها يوشك أن يشتعل.

مغيب وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أمس الثلاثاء تساءل: “هل يعلم الدبيبة وزير الدفاع ورئيس الحكومة، أن طرابلس في خطر وأن فتيل الحرب فيها يوشك أن يشتعل وأن هنالك خيام عزاء سوف تنصب في شوارعها؟”.

وتابع مغيب: “سببها ليس هجومًا من قبل جيش حفتر كما أدعى وسوق سابقًا، إنما بسبب سياساته الفاشلة وتمسكه بالسلطة وعدم الإيفاء بتعهداته”.

وتمنى عضو مجلس النواب أن يحفظ الله المدنيين في طرابلس وأن ينتقم من كل الذين ما زالوا يدفعون الأموال للميليشيات والمرتزقة الذين يروعون الناس في كل حين.

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