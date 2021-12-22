“نورلاند” يحثّ على التهدئة في ليبيا

حثّ المبعوث الأميركي الخاص وسفير الولايات المتحدة إلى ليبيا ريتشارد نورلاند على التهدئة في ليبيا، سواءً في العاصمة طرابلس أو في أي مكان آخر من البلاد، مشجعًا على الخطوات التي من شأنها التي تقود لذلك.

وأضاف “نورلاند” أن الوقت الراهن ليس هو المناسب لاتخاذ إجراءات أحادية الجانب أو عمليات انتشار مسلّح تنطوي على خطر التصعيد وعواقب غير مقصودة تضرّ بأمن الليبيين وسلامتهم.

وجدّد التأكيد على دعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى حلّ الخلافات التي تنشأ حول المسائل السياسية أو العسكرية دون اللجوء إلى العنف، لافتًا إلى ضرورة أن يكتسب العمل باتجاه الانتخابات أولويةً، بما يتماشى مع رغبات عموم الليبيين.

ونوّه “نورلاند” إلى أنه يتعين على “القادة الليبيين”، نيابةً عن الشعب الليبي التعجيل بمعالجة جميع العقبات القانونية والسياسية لإجراء الانتخابات، بما في ذلك وضع اللمسات الأخيرة على قوائم المرشحين للانتخابات الرئاسية.

واختتم بالقول إن الولايات المتحدة تشارك قلق وخيبة أمل الغالبية العظمى من الليبيين الذين ينتظرون أن تتاح لهم الفرصة للتصويت من أجل مستقبل بلدهم.

وأشار إلى ضرورة يقظة الليبيين في هذه المرحلة الدقيقة بشأن المعلومات المضللة التي لا تفيد إلا الذين يرغبون في تعطيل تقدم ليبيا في المستقبل، وفق بيان نشره عبر الحساب الرسمي للسفارة الأميركية على منصة “تويتر”.

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