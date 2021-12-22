باشاغا : مدينة بنغازي ركيزة مهمة لاستقرار ليبيا

قال المترشح الرئاسي، فتحي باشاغا، إن بنغازي ركيزة مهمة لاستقرار ليبيا الذي نطمح إليه.

ووصف باشاغا في تغريدة له المدينة بأنها أرض الثقافة والحضارة ومنارة أحداث ليبيا السياسية، جاء ذلك خلال زيارة لبنغازي، رفقة عدد من المترشحين للانتخابات الرئاسية.

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