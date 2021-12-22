العمليات الأمنية في طرابلس تفضي إلى اعتقالات جماعية للمهاجرين واللاجئين

يشكل غياب إطار قانوني بشأن وضع ومعاملة اللاجئين وطالبي اللجوء في المنطقة الغربية إلى اعتبار اللاجئين “مهاجرين غير شرعيين” معرضين للاحتجاز لأجل غير مسمى.

وأدت عمليات أمنية واسعة النطاق صاحبها مخاوف بشأن الاستخدام المفرط للقوة نفذتها المليشيات المسلحة إلى تضرر أكثر من 5,150 مهاجرًا ولاجئ، بمن فيهم ما لا يقل عن 1,000 امرأة وطفل، مع تفريق العائلات والإبلاغ عن فقدان للأطفال.

مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في ليبيا وخلال نشرته الإنسانية عن شهر ديسمبر الجارِي، أكد أن العمليات الأمنية في طرابلس تُفضي إلى اعتقالات جماعية للمهاجرين واللاجئين.

مصادر مطلعة، أكدت أن العمليات بدأت في حي الأندلس وتضمنت مداهمات للمنازل وأماكن الإقامة المؤقتة التي يستخدمها المهاجرون واللاجئون، والتي أثرت بشكل خاص على أولئك الذين يعيشون في منطقة قرقارش، قُتل مهاجر وأصيب عشرات آخرون مع استمرار المداهمات في أبوسليم وجنزور وسوق الجمعة.

كما أكدت المصادر أن تم نقل معظم المهاجرون واللاجئون إلى مراكز احتجاز يديرها جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، ما أدى إلى مضاعفة عدد المحتجزين في المرافق المكتظة أصلًا إلى أكثر من 10,000 شخص.

هذا ما تسبب في تدهور الأوضاع وتصاعد التوترات داخل مركز احتجاز المباني إلى هروب جماعي، والذي ردت عليه المليشيات بالقوة، حيث أُطلقت النار على خمسة أشخاص وأصيب العديد بجروح، فيما أُعيد اعتقال عدد من المهاجرين الذين تمكنوا من الفرار وجرى إعادتهم إلى مركز الاحتجاز.

وذكرت المصادر أن مجموعات كبيرة من اللاجئين والمهاجرين بدأت في الأيام المتتالية بالتجمع بانتظام أمام المركز المجتمعي في جنزور الذي يديره الشركاء بتمويل من المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين.

ومع تزايد الحشود أمام مركز الرعاية المجتمعي، تم تعليق الأنشطة في المركز، رغم أن توزيع المساعدات النقدية الطارئة مستمر في مواقع بديلة.

و لا يزال العديد من المهاجرين مختبئين في أعقاب العمليات الأمنية التي تطلقها من حين لآخر مليشيات حكومة الدبيبة.

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