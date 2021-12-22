مجلس النواب يشكل لجنة لإعداد مقترح لخارطة طريق ما بعد 24 ديسمبر  

العنوان-طبرق

أصدرت رئاسة مجلس النواب، اليوم الأربعاء، قرارًا يقضي بتشكيل لجنة تتولى العمل على إعداد مقترح لخارطة طريق ما بعد 24 ديسمبر؛ وعقب تعذر تنظيم الانتخابات المقررة في موعدها المحدد.

ويترأس اللجنة وفقا للقرار رقم (13) لسنة 2021، نصر الدين مهني غباشي مفتاح، وبعضوية كل من: عبدالسلام عبدالله محمد نصية، ومصباح دومة امحمد أوحيدة، ومحمد سعد حماد صالح، وعيسى محمد السنوسي العريبي.

وتضم اللجنة أيضا مفتاح عيسى الكرتيجي، ومحمد إبراهيم إسماعيل تامر، خالد علي محمد الأسطى، وسليمان محمد محمد الفقيه، والمبروك عبدالله منصور الكبير.

وطالبت هيئة رئاسة مجلس النواب اللجنة بتقديم تقريرها إلى مكتب هيئة الرئاسة خلال أسبوع لعرضه على المجلس خلال جلسته المقبلة.