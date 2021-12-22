اوحيدة: لقاء المترشحين ببنغازي هدفه التقارب لتشكيل حكومة جديدة بعد 24 ديسمبر

ليبيا – رأى عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة أن اجتماع المترشحين ببنغازي تكملة لمباحثات آخرها لقاء رئيس الأركان العامة الفريق أول عبد الرازق الناظوري مع رئيس أركان الوفاق الفريق أول محمد الحداد.

اوحيدة وفي تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” الذراع الإعلامي لحزب العدالة والبناء قال: إن لقاء المترشحين ببنغازي هدفه التقارب لتشكيل حكومة جديدة بعد 24 ديسمبر.

وأشار إلى أن المترشحين الذين اجتمعوا في بنغازي يمثلون قوى على الأرض خاصة ثقل مصراتة، لافتًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب حكومة جديدة تحظى بقبول كل الأطراف.

وأكد عضو البرلمان أن لا أسماء مقترحة لرئاسة الحكومة الجديدة وكل ما يتداول هي تخمينات، مشيرًا إلى أن تعيين حكومة جديدة ضروري للمرحلة الحالية والنواب يأخذ الأمر بجدية.

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