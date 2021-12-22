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“المنفي” يبحث مع “ويليامز” تطورات العملية السياسية في ليبيا

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في العاصمة طرابلس مع مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي ستيفاني ويليامز، تطورات العملية السياسية في ليبيا.

واستعرض الاجتماع، الذي عُقد اليوم الأربعاء، المشاورات التي أجرتها “ويليامز” مع الأطراف السياسية المختلفة؛ بهدف إزالة العقبات للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي، ومناقشة الخيارات المختلفة لإنجاح العملية السياسية والمحافظة على المسار التوافقي بالبلاد.

وأكد “المنفي”، من جانبه، على حيادية المجلس الرئاسي، ووقوفه على مسافة واحدة من جميع الأطراف السياسية، والعمل على إنجاح العملية السياسية، للوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية، التي يتطلع إليها الليبيون، مشيدًا في الوقت ذاته بجهود الأمم المتحدة في دعم المسار السياسي الليبي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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