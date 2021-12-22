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تسوية الأوضاع المالية لموظفي مكافحة الأمراض

تم النشر منذُ 44 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أفاد مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح بتسوية الأوضاع المالية لجميع موظفي المركز حسب آخر علاوة خلال شهر ديسمبر الجاري.

كما تمت إضافة علاوة الخطر للمهن الطبية والطبية المساعدة، بحسب ما أورده السائح عبر صفحته الرسمية على منصة “فيس بوك”.

جديرٌ بالذكر أن وزارة الصحة أعلنت، خلال النصف الأول من شهر أكتوبر الماضي، عن رفع الرقابة المالية عن مستحقات ومكافآت موظفي مراكز العزل والفلترة في البلاد، والتي تأخر سدادها لأكثر من عام والمقدرة بمائة مليون دينار ، وذلك بالتعاون مع ديوان المحاسبة، بعد أن تعهدت الوزارة بسرعة إتمام الإجراءات المتعلقة بعملية السداد ،عقب إجراء عمليات تدقيق على المستحقين الفعليين للمكافآت.

 

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قناة 218 الليبية

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