المنظمة الدولية للهجرة : 163 قضوا نحبهم قبالة سواحل ليبيا

اخبار ليبيا 24 – خبر

قالت المنظمة الدولية للهجرة، إن “163 مهاجراً فقدوا حياتهم نهاية هذا الأسبوع قبالة السواحل الليبية”.

وكتب المتحدث باسم فرع إيطاليا للمنظمة الدولية للهجرة (OIM)، فلافيو دي جاكومو، في تغريدة على منصة “تويتر” .. إن “102 مهاجرين قضوا بحراً قبالة سواحل صرمان”، شمال غرب ليبيا “.. وقد تم انتشال 61 جثة قبالة سواحل صبراتة”، قرب المنطقة المذكورة سلفاً.

وأضاف دي جاكومو مذكّرًا بأن “1508 أشخاص لقوا حتفهم خلال عام 2021، على طول طريق وسط البحر الأبيض المتوسط ”​​ .. وهي “التي تعتبر الأخطر في العالم”.

وفي خبر آخر يتعلق بالهجرة والمهاجرين .. أعلنت مصادر أمنية إيطالية في باليرمو عن عملية رسوّ ليلا مجموعة مهاجرين على سواحل جزيرة لامبيدوزا الصقلية.

وأضافت المصادر ذاتها، أن “زورق دورية تابع لقوات الشرطة المالية، اعترض قارباً على متنه 25 شخصًا ينتمون إلى جنسيات مختلفة .. بينهم 9 نساء و4 قاصرين، على بعد ميل بحري واحد عن الساحل”.

وذكرت المصادر الأمنية، أنه “تم الاستيلاء على القارب”، وأن “المهاجرين .. بعد نزولهم على رصيف فافالورو وإجراء الفحوصات الصحية الأولية عليهم، تم نقلهم إلى النقطة الساخنة في منطقة إيمبرياكولا”.

وأشارت المصادر إلى “عملية إنقاذ أخرى في منطقة وسط البحر الأبيض المتوسط” .. حيث “أنقذ طاقم سفينة (جيو بارينتس) التابعة لمنظمة أطباء بلا حدود .. 69 شخصًا كانوا يسافرون على متن زورق مطاطي”.

وأوضحت مصادر من المنظمة الإنسانية، أن “المهاجرين مرهقون والعديد منهم يعانون من إصابات في سيقانهم بسبب تعرضهم لأعمال عنف” .. وأنهم “يخضعون الآن للعلاج من قبل كادرنا الطبي”.