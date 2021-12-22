مكتب النائب العام يتولى التحقيق في حادثة التخلي عن خزان سلوق

تولى مكتب النائب العام إجراءات التحقيق في حادثة تخلي شركة الدعم السريع للخدمات النفطية عن خزان النفط الموسوم سلوق قبالة السواحل الليبية بشكل عرض وسائل النقل البحري لخطر الاصطدام به والرفع من مستوى تلوث مياه البحر نتيجة احتواء الخزان على كمية من النفط.

وبحسب بيان المكتب، اتخذت النيابة العامة جملة من الإجراءات الرامية إلى الحيلولة دون تلوث البيئة، وعلى الأخص توجيه الجهات المعنية بإنفاذ تشريعات حماية البيئة بمباشرة إجراءات إزالة التلوث، بالإضافة إلى استجواب القائم على إدارة شركة الدعم للخدمات النفطية وأمرت بحبسه احتياطيا على ذمة التحقيق.

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