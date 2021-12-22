نورلاند يحث على تهدئة التوتر في طرابلس

العنوان-طرابلس

حث سفير الولايات المتحدة إلى ليبيا ومبعوثها الخاص، ريتشارد نورلاند، اليوم الأربعاء، على تهدئة الوضع الأمني ​​المتوتر في طرابلس، وفق السفارة الأمريكية لدى ليبيا.

وشجع نورلاند على الخطوات التي يمكن أن تستمر في تهدئة الوضع الأمني ​​المتوتر في طرابلس أو في أي مكان آخر في ليبيا.

وقال نورلاند: “الآن ليس هو الوقت المناسب لاتخاذ إجراءات أحادية الجانب أو عمليات انتشار مسلّح تنطوي على خطر التصعيد وعواقب غير مقصودة تضرّ بأمن الليبيين وسلامتهم”.

وجدد نورلاند دعوة البعثة الأممية في ليبيا إلى حل الخلافات التي تنشأ حول المسائل السياسية أو العسكرية دون اللجوء إلى العنف.

وكانت قد شهدت العاصمة طرابلس الاثنين انتشار سيارات للميليشيات وأسلحة ثقيلة ومتوسطة في شوارع المنطقة.