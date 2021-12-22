لجنة من مجلس النواب لإعداد مقترح خارطة طريق ما بعد 24 ديسمبر

أصدرت هيئة رئاسة مجلس النواب قراراً بشأن تشكيل لجنة لخارطة الطريق، بناءً على ما انتهى إليه النواب في جلسة البرلمان المنعقدة يوم السابع من ديسمبر 2021، بتفويض الهيئة بتسمية لجنة لتقديم الخارطة.

ونص قرار الهيئة الذي اطّلعت 218 على نسخة منه، على تشكيل اللجنة المعنية والمُكوّنة من 10 نواب برئاسة نصر الدين مفتاح.

تتولى اللجنة المُشكّلة بموجب القرار، العمل على إعداد مقترح لخارطة الطريق للمرحلة ما بعد 24 ديسمبر، على أن تُقدّم تقريرها إلى مكتب هيئة الرئاسة خلال أسبوع لعرضه على مجلس النواب خلال جلسته المقبلة، التي لم يحددها البرلمان في قراره.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الإجراء يأتي بعد تأجيل موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية، من 24 ديسمبر إلى 24 من شهر يناير المقبل.

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