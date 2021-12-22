عون يطالب بإيجاد حلول لمطالب أجهزة حماية الحقول النفطية

طالب وزير النفط والغاز، محمد عون، بإيجاد حلول لمطالب الأجهزة التي تقوم بحماية وتأمين الحقول والمواقع النفطية، حتى تستطيع القيام بواجبها على أكمل وجه.

جاء ذلك خلال اجتماع له مع عميد وعضوي المجلس البلدي الرجبان، ناقشوا فيه الأضرار الناجمة عن إغلاق خطوط النفط والغاز، وتأثيرها على الاقتصاد الوطني الذي يعد المصدر الوحيد لدخل البلاد .

كما تطرق الاجتماع إلى موضوعات أبرزها، نقص مياه الشرب، وتجهيز المدارس والمركز الصحي الرجبان، بالإضافة إلى موضوع خريجي التخصصات النفطية الباحثين عن عمل، وإيجاد حلول لهم.

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