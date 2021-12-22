القوى الأمنية المشتركة والعسكرية تعدم نصف مليون قرص “ترامادول” وتعتقل 30 مُهرّب في مدينة طُبرق 

أعدمت القوى الأمنية المشتركة والعسكرية، برئاسة وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية فرج اقعيم، بالتعاون مع القيادة العامة للقوات المسلحة، اليوم الأربعاء، نصف مليون قرص “ترامادول” واعتقلت (30) مُهرّب في مدينة طُبرق بالإضافة إلى قيامها بضبط عشرات المروّجين للممنوعات والحبوب المهلوسة في المدينة.

اقعيم، وفي تصريحات صحفية، أكد بأن “القوة التي يترأسها لن تعُود إلى ثكناتها قبل تطهير كامل المنطقة من أوكار الفساد وتجار البشر والمُهربين، وتقديم المطلوبين للعدالة كائنًا من يكونُوا، حرصًا على دعم مُديرية أمن طبرق وبسط هيبة الدولة في كامل التراب الليبي ، ويجدّد الوكيل دعوته لرفع الغطاء الاجتماعي عن كل الخارجين عن القانون”، مُشددًا على أنه “لن يكون هناك تهاون ولا تساهل مع أعداء الوطن الذين يعيشون في الوطن فسادًا” .