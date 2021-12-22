الشركسي: الحديث عن نقطة الصفر وتأجيل الانتخابات لفترة زمنية طويلة هو انقلاب واضح على إرادة الشعب

ليبيا – قال عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي إن العودة لنقطة الصفر تعني الحكم على الانتخابات بالفشل، معتبرًا أن الحديث عن نقطة الصفر أو خارطة جديدة وتأجيل الانتخابات لفترة زمنية طويلة هو انقلاب واضح على إرادة الشعب التي ترجمت إراداتها في استلامها للبطاقات الانتخابية.

الشركسي أشار خلال مداخلة له عبر برنامج “الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” الإثنين وتابعته صحيفة المرصد إلى أن مجلس النواب سينظر في التقرير المقدم للمفوضية والمقدم من اللجنة النيابية، والذي شرح الخروقات التي حصلت في الثلث الأخير من العملية.

واعتقد أن مجلس النواب سيرمم العملية المتعلقة بالشأن القضائي وسيتم التوجه في طور إنشاء لجنة أخرى ستكون تشرف عليها المجلس الأعلى للقضاء، وتنشأ بنص قانوني لمجلس النواب يؤول لها البت في الطعون.

وتابع: “لا أعتقد أن مجلس النواب سيكرر مشهد عبد الله الثني في السابق وأعتقد أنه ستكون هناك حكومة جديدة بنصاب قانوني وأتوقع أن مجلس النواب يسعى لذلك الفترة القادمة”.

وفيما يلي النص الكامل للمداخلة:

س/ لماذا لن تحدث انتخابات في 24 من ديسمبر؟ وما الأسباب في رأيك؟

من وجهة نظري الإشكالية الكبرى عندنا ثلاث مراحل للوصول للانتخابات ويقودها ثلاثة شركاء، مجلس النواب الذي يقوم بالتشريعات والشريك الآخر هي المفوضية العليا للانتخابات والذي يقوم بالعملية التنفيذية والشريك الثالث هو القضاء، الخلل الحاصل في الثلث الأخير من العملية حصل في القضاء وعند لجان الطعون والاستئناف، المفوضية قامت بإقصاء 25 شخصية وعمليات الطعون رجعت بعض الشخصيات.

المفوضية تقول: إن بعض المرشحين كان لهم تزوير واضح في التزكية، الخلل لم يكن من عند المفوضية ولا التشريعات الحاصلة من مجلس النواب، قام مجلس النواب بإصدار القوانين وتلقتها المفوضية وأصدرت لوائحها للعملية للانتخابات وسارت الأمور بسلام حتى وقع الخلل في هذا الشطر الأخير من العملية الانتخابية للوصول لاقتراع وبالتالي اليوم، لا نشيع الانتخابات لمثواها الأخير، حصل خلل في الشق الأخير قام مجلس النواب بتشكيل لجنة للاطلاع على هذا الخلل، وتواصل مع المفوضية وأعدت تقريرها وبصورة سليمة وصحيحة، وسلمتها للجنة النيابية التي انتهت يوم الأربعاء من أعمالها وسلمتها لمجلس النواب والتقريرين الخارجة من المفوضية واللجنة النيابية يتكلم عن خلل في الثلث الأخير وهو القضاء.

من المفترض أن مجلس النواب الجلسة القادمة يتكلم عن ترميم الخلل وإصلاحه العطب الذي حصل ولا بد من عملنا أن يكون على أساس هذا المنجز وليس على العودة لمربع الصفر، والحديث عن قاعدة دستورية توافقية من جديد كأننا اليوم بدأنا، ومن يتكلم عن قاعدة دستورية توافقية ويتكلم عن الدستور يحاول بشكل أو بآخر اجتثاث مرحلة زمنية معينة والأدوات المحلية وهما مجلسا النواب والأعلى لا يمكن أن تنجز بها لا قاعدة دستورية توافقية ولا اتفاق على الدستور، بالتالي أي حديث عن مدة زمنية طويلة بمشاركة هذين الجسمين لإنتاج أي شيء هو مجرد كأنك تستخدم في نفس الأدوات وتطلب نتائج مغايرة.

نحن من 2017 وهم يتقابلون لإنتاج عملية سياسية أو قاعدة دستورية أو الحديث عن دستور ولم ينشئوا شيئًا، ملتقى الحوار السياسي استمر سنة لكي يعتمد قاعدة دستورية توافقية ولم يستطع، اليوم يقولون لماذا لجأنا لمجلس النواب؟ هذا هو المجلس التشريعي والقوانين قد يكون فيها خلل لكن ليس لدينا رفاهية الاختيار، ونريد أن نذهب لتغير الطبقة السياسية الفاسدة المتواجدة في الجسمين ويكون لدينا رئيس مجلس نواب منتخب ورئيس، لا يمكن أن يعاودوا نفس الكرة ويكون لدينا فقط مجلس نواب، منتخب ورأينا الدولة النيابية كيف شكلها نحتاج أن يكون هناك توازن للسلطة بشكل مباشر ونغير التركيبة الحاكمة في البلد.

لا نريد بأي شكل من الأشكال العودة لنقطة الصفر؛ لأن معناها الحكم على الانتخابات بالفشل، الكلام انقلاب حقيقي على الإرادة الشعبية والحديث عن نقطة الصفر أو خارطة جديدة من وجهة نظري وتأجيل الانتخابات لفترة زمنية طويلة هو انقلاب واضح على إرادة الشعب التي ترجمت إيراداتها في استلامها للبطاقات الانتخابية.

قريب الأجل نتكلم عن مدة 6 أشهر، ولو تكلمنا عن مدة تزيد عن 6 أشهر أعتقد أن العملية الفنية تحتاج لإعادة نظر، وهذا مستحيل بعد الجهد الكبير الذي قامت به المفوضية وكوادرها.

س/ لنكن صريحين، أين تكمن العقدة في المنشار الآن؟

لماذا لم يكن هناك قانون واضح يسمح لسيف الإسلام أن يدخل؟ القانون يمنع بشكل واضح وصريح عبد الحميد الدبيبة من الدخول ودخل، الخلل ليس في القانون بل الخلل في القضاء ولم يسقط سيف الإسلام فقط بل 25 مرشحًا، وجزء منهم قام بالتزوير بشكل واضح وصريح في عملية التزكية، ليس استهدافًا لسيف فقط، بل هناك أشخاص أرجعهم القضاء كان لديهم تزوير واضح في عملية التزكية ووضحت المفوضية الأسباب والقضاء لم يسبب رجوع هؤلاء من حق المفوضية أن تشكي من هذه المرحلة، وفي تقريرها أعطت لما تكلمت عن اللجنة العليا للطعون قدمت مقترح لمجلس النواب وهذا عاهدناه في السابق. المفوضية لما رأت أن هناك خللًا في الشطر الأخير من العملية وهو القضاء، لم تستطيع المفوضية أن تعلن عن أسماء المترشحين النهائية لأن 25 مترشحًا جزء منهم مزورين رجعوا من جديد والمفوضية أصبح لديها إشكال، واضطرت أن ترجع للجسم التشريعي وهو مجلس النواب.

نحن لا ننكر أن القضية الليبية دولت ليس من الآن بل من فترة وما مؤتمر برلين الأول والثاني إلا محاولة لكبح جماح التدخل الهائل في القرار السياسي في ليبيا ونحن معترفين في هذا الأمر لكن نلجأ لهذا الأمر لو لم يكون لدينا تفسيرات واضحة وملموسة أخرى. فيما يتعلق بسيف والـ 25 الآخرين الذين سقطوا والدبيبة كلها إشكاليات في القضاء، ولا بد لمجلس النواب أن ينظر ويعالج هذا الأمر.

س/ الدبيبة لا يقصيه القانون المعيب فيما معناه؟

هذا مخالف لخارطة الطريق والقانون الذي أصدره مجلس النواب وهذا غير صحيح ولا يمت للصحة بصلة، الدبيبة شرط من شروط الترشح في ملتقى الحوار السياسي أن يأتينا بورقة متعهد فيها ألا يشارك بالانتخابات القادمة وقدم الورقة كشرط أساسي من شروط الترشح وعدة قانونيين قالوا أن التعهد الأخلاقي الذي تجاوزوه هو حجة قانونية، وهذا ما اعتمدنا عليها في الطعن وقبلها القضاء، اللائحة التي أصدرها السائح والمفوضية شارحة لقوانين مجلس النواب وكانت اللائحة واضحة أن يتوقف كل شخص يتولى منصب قيادي في الدولة أن يتوقف قبل 24 من ديسمبر بثلاث أشهر وليس ألفاظًا تعد، هناك أمران يمنعان الدبيبة من الولوج للانتخابات، الأول التعهدات الملزمة التي قدمها في ملتقى الحوار السياسي كشرط من شروط الترشح والقانون واضح وما جعله أكثر وضوح اللائحة التي أصدرتها المفوضية العليا للانتخابات وتكلمت فيها بشكل صريح، الدبيبة بنص القانون يمنع من الدخول لانتخابات.

سيف الإسلام عليه حكم غيابي وأحكام الغيابية ليست حقيقية بل تعزيرية، من أثار الأحكام الغيابية الحرمان من الحقوق المدنية، هو من يمنع ويقبل من يريد وبطريقة سلمية نحن لا نريد أن نفرض على القضاء ما يقول ولكن هذا كلام خبراء. أثبت أن عبد الحميد الدبيبة لم يلتزم بالقانون ودخل، وبالتالي الحكم على القانون انه جيد أو معيب هذا شيء غير منطقي؛ لأنهم تجاوزا القانون ودخلوا وسمح لهم القضاء، لذلك نقول أكثر من مرة عندنا منجزات يمكن البناء عليها وترميم العملية القضائية التي حصل فيها الخلل بترشح وقبول 25 ومن بينهم الدبيبة وسيف الإسلام.

هناك جماعة معينة عندما تكلمنا عن الانتخابات وأن ملتقى الحوار السياسي لا بد أن يصدر قاعدة دستورية قاتلوا بشدة أنه لا حديث عن قاعدة دستورية ولا يمكن الحديث عن الاستفتاء على الدستور، وحاربوا فكرة الانتخابات وقالوا لا انتخابات إلا بالاستفتاء على الدستور ومن ثم لما لم نصل لقاعدة دستورية وأنتج مجلس النواب القانون قالوا لا هذا معيب ولا بد من قاعدة دستورية توافقية وقالوا لابد من ترشح الدبيبة، كانوا يتناقلون بين ثلاث مراحل.

في 2017 كان هناك لقاء بين مجلسي النواب والدولة لخلق قاعدة دستورية وفشلوا، وأنشئت لجنة قانونية من ملتقى الحوار السياسي وحاولنا الوصول لقاعدة دستورية توافقية وفشلوا، لنحرر محل النزاع لأن هناك طرفًا لا يريد أن ننتخب رئيس وهذه هي الحقيقة وبشكل مباشر. ضالان يحاولون دفعنا تجاه انتخابات برلمانية فقط.

عندنا مجموعة من حلفاء الدبيبة وناس محسوبة على الإسلام السياسي والكل رأى اليوم التنسيقية التي في طرابلس وفيها مجموعة الإسلام السياسي وعلي الدبيبة، الحلف بين الإسلام السياسي والمجموعة الفاسدة أصبح واضح وأصبحت الحكومة تمثل الطرف بشكل واضح وجلي ويريدون أن يبقى عبد الحميد الدبيبة بأي شكل. نحن لا نريد إقصاء عبد الحميد الدبيبة بل العدالة بين المرشحين وليختار الشعب من يختار! لكن شخص يستعمل أموال الدولة ليحشد الجميع حوله هذا لا يوجد فيها أي نوع من العدالة، وسيكون هناك تشكيك في النتائج، مجلس الدولة لا يريدون انتخاب الرئيس ولما نقول انتخاب رئيس يقولوا بعد الاستفتاء على الدستور.

س/ السيناريوهات القادمة بعد الـ 24 من ديسمبر، كيف تتوقع الجلسة المنتظرة يوم 27 من ديسمبر لمجلس لنواب؟

أعتقد أن مجلس النواب سينظر في التقرير المقدم للمفوضية والمقدم من اللجنة النيابية، التقرير المقدم من المفوضية شرحت فيه الخروقات التي حصلت في الثلث الأخير من العملية واللجنة النيابية استعرضت بعض الإشكاليات، أعتقد أن مجلس النواب سيرمم العملية المتعلقة بالشأن القضائي وأعتقد إننا سنسير في طور إنشاء لجنة أخرى ستكون تشرف عليها المجلس الأعلى للقضاء وتنشأ بنص قانوني لمجلس النواب يؤول لها البت في الطعون، هناك شيء لا بد أن الناس تفهمه أن المفوضية ليس وظيفتها التدقيق بالأوراق.

لا أعتقد أن مجلس النواب سيكرر مشهد عبد الله الثني في السابق، وأعتقد أنه ستكون هناك حكومة جديدة بنصاب قانوني، وأعتقد أن مجلس النواب يسعى لذلك الفترة القادمة.

خارطة الطريق هل ضمنت أم لا؟ الشيء الذي لا يعرفه الناس أننا وعندما نعد في الخارطة كتبنا بشكل صريح أن الخارطة مكملة للاتفاق السياسي المضمن دستوريًا، بالتالي مجلس النواب هل سيضمن المضمن؟ لا بد من حكومة محايدة تشرف على العملية الانتخابية بعد إرجاء الانتخابات.

حكومة الوحدة الوطنية مسحوب منها الثقة في سبتمبر الماضي وأصبحت حكومة تسيير أعمال وتنتهي ولايتها بنص الخارطة، بالتالي سيكون عندنا فراغ تنفيذي وسندخل في إشكاليات قد تستغل من بعض الأطراف، بالتالي وجوبًا يجب أن يكون هناك حكومة أخرى نظرًاً للفراغ التنفيذي الذي سيكون مع نهاية هذه الحكومة، بعد 24 من ديسمبر الدبيبة مشغول حاليًا بالانتخابات ولا نعرف، هل سيستمر وجوده أم لا؟ بالتالي يجب على مجلس النواب أن يكلف حكومة جديدة بنصاب صحيح.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية