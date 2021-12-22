“دراغي” يُعرب عن أمله في استئناف التشاور السياسي بليبيا

أعرب رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، عن أمله في استئناف عملية التشاور السياسي بليبيا، وتحديد موعد جديد للانتخابات.

وأشار دراغي إلى أن إيطاليا وأوروبا واكبتا العملية الديمقراطية في ليبيا، وستُواصلان فعل كل شيء، لافتاً إلى أن الإخفاق في إجراء الانتخابات يعتمد على تعقيدات مؤسسية ليبية.

وأضاف دراغي أن الوضع الذي لا يزال مفتتاً ومشتتًا للغاية بين مراكز القوة المختلفة في البلاد، ولكنه نوّه إلى أن هناك “تقدماً” تم إحرازه فيما يتعلق بوقف إطلاق النار وسحب بعض المرتزقة.

وأكد دراغي على التزام الأمم المتحدة من خلال منظمة الهجرة الدولية، بالعمل لمساعدة ليبيا والتزام أوروبا والعمل على إنشاء ممرات إنسانية، والمساعدة على العودة الطوعية.

من جانبه قال الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، إن البعثة العسكرية الإيطالية في ليبيا لها أهمية خاصة، وتابع ماتاريلا بالقول، إن استمرارية البعثة الإيطالية علامة مُعبّرة على الصداقة مع الليبيين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية