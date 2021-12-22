الرقابة الإدارية طرابلس: تدخل المقريف في أعمال مركز المناهج التعليمية أخر توريد الكتاب المدرسي

قالت رئاسة هيئة الرقابة الإدارية طرابلس، الأربعاء، إن “تدخل وزير التعليم موسى المقريف في أعمال المركز أخّر توريد الكتاب المدرسي”، مشيرة إلى أنه “لم يستكمل بقية الإجراءات المتعلقة بالموضوع على لجنة العطاءات وإجراء الممارسات اللازمة وفتح الاعتمادات المستندية والحصول على موافقة ديوان المحاسبة وعدم مراعاة المدد المحددة للتنفيذ”.

ودعت، الهيئة في رسالة إلى رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة، إلى “ضرورة تدارك الوقت بشأن التأخر في طباعة وتوريد الكتاب المدرسي، والإيعاز لوزارة التعليم بعدم التدخل في الاختصاصات المنوطة بمركز المناهج التعليمية”، مطالبة في الرسالة “بإصدار التعليمات العاجلة بتشكيل لجنة متخصصة تضم عددًا من الجهات المعنية ذات العلاقة للإسراع في توريد الكتاب المدرسي تفاديًا لما قد يحدث من إرباك وتأخير لسير العملية التعليمية”.

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