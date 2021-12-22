تعرف على المقترحات التي ستدرسها اللجنة النيابية لخارطة طريق ما بعد 24 ديسمبر

العنوان-طبرق

قال عضو اللجنة النيابية لإعداد مقترح خارطة طريق ما بعد 24 ديسمبر، المبروك الكبير، أن اللجنة ستدرس عدة مقترحات مطروحة.

وأوضح الكبير في تصريحات صحفية أن من ضمن المقترحات مقترح مفوضية الانتخابات بشأن تأجيل الانتخابات حتى 24 يناير المقبل.

وقال الكبير: “كما ستدرس اللجنة وفق الكبير تشكيل حكومة أخرى أو الإبقاء على الحكومة الحالية، وتهدف المناقشة للوصول إلى مقترح توافقي وأكثر واقعية”.

وأشار الكبير أن سبب تعثّر إجراء الانتخابات ليس فنيا أو قانونيا، بل بسبب الانسداد السياسي بين الأطراف الحالية، والذي يخضع لمتغيرات زمانية ومكانية.

أصدرت رئاسة مجلس النواب، اليوم الأربعاء، قرارًا يقضي بتشكيل لجنة تتولى العمل على إعداد مقترح لخارطة طريق ما بعد 24 ديسمبر؛ وذلك عقب تعذر تنظيم الانتخابات المقررة في موعدها المحدد.