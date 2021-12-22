نورلاند: الولايات المتحدة تشارك قلق وخيبة أمل غالبية الليبيين الذين ينتظرون الانتخابات

ليبيا – أصدر المبعوث الأمريكي الخاص وسفير الولايات المتحدة إلى ليبيا ريتشارد نورلاند بيان اليوم الأربعاء حول الوضع الحالي لتحركات المجموعات المسلحة وخطوات العملية الانتخابية ،حث من خلاله على التهدئة، وشجع على الخطوات التي يمكن أن تستمر في تهدئة الوضع الأمني ​​المتوتر في طرابلس أو في أي مكان آخر في ليبيا.

نورلاند وفي بيان له والذي تلقت المرصد نسخة منه قال: “الآن ليس هو الوقت المناسب لاتخاذ إجراءات أحادية الجانب أو عمليات انتشار مسلّح تنطوي على خطر التصعيد، وعواقب غير مقصودة تضرّ بأمن الليبيين وسلامتهم”.

وكرر دعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى حل الخلافات التي تنشأ حول المسائل السياسية أو العسكرية دون اللجوء إلى العنف.

وأضاف: “يجب أن يكتسي العمل باتجاه الانتخابات أولوية، بما يتماشى مع رغبات عموم الليبيين القوية”.

ودعا القادة الليبيين، نيابة عن الشعب الليبي، إلى التعجيل بمعالجة جميع العقبات القانونية والسياسية لإجراء الانتخابات، بما في ذلك وضع اللمسات الأخيرة على قوائم المرشحين للانتخبات الرئاسية.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تشارك قلق وخيبة أمل الغالبية العظمى من الليبيين الذين ينتظرون أن تتاح لهم الفرصة للتصويت من أجل مستقبل بلدهم.

نورلاند اختتم بيانه بالقول: “في هذه اللحظة الدقيقة من مسار ليبيا إلى الأمام، بات من المهم أكثر من أي وقت مضى أن يكون الليبيون يقظين بشأن انتشار المعلومات المضللة التي لا تفيد إلا أولئك الذين يرغبون في تعطيل تقدم ليبيا في المستقبل”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية