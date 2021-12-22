وفد من “الداخلية” يبحث في البرازيل استرجاع القطع الأثرية الليبية

زار وفد من وزارة الداخلية ضم رئيس جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ورئيس مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية، دولة البرازيل، في إطار متابعة عدة قضايا متعلقة بالقطع الأثرية الليبية المضبوطة من قبل السلطات البرازيلية والعمل على التنسيق لاسترجاعها.

ويناقش الوفد الأمني آفاق التعاون الأمني في القضايا المتعلقة بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وتبادل المعلومات بين إدارة مكافحة المخدرات البرازيلية وجهاز مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية بحكومة الوحدة، والتواصل عن طريق مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية بين الجانبين.

يشار إلى أن الزيارة والمباحثات تمت بحضور القائم بأعمال السفارة الليبية لدى البرازيل، إضافةً إلى قيادات أمنية من الجانب البرازيلي.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الزيارة تأتي تنفيذاً لتعليمات وزير الداخلية بحكومة الوحدة خالد مازن، بشأن متابعة الآثار والقطع الأثرية الليبية المهربة للخارج والمحافظة على الموروث الثقافي.

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