نورلاند يدعو المسؤولين لمعالجة العقبات التي تواجه إجراء الانتخابات

أعرب المبعوث الأمريكي الخاص، وسفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، في بيان صحفي اليوم عن قلقه نتيجة التطورت الأخيرة.

وعبر نورلاند فيما وصفه بخيبة أمل الغالبية العظمى من الليبيين الذين ينتظرون أن تتاح لهم الفرصة للتصويت من أجل مستقبل بلدهم.

كما حذر المواطنين من اتباع المعلومات المضللة التي لا تفيد إلا أولئك الذين يرغبون في تعطيل تقدم ليبيا في المستقبل.

دعا المبعوث الأمريكي القادة الليبيين نيابة عن الشعب إلى ضرورة الإسراع بمعالجة جميع العقبات القانونية والسياسية لإجراء الانتخابات، بما في ذلك وضع اللمسات الأخيرة على قوائم المترشحين للانتخبات الرئاسية.

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