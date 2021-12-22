وزيرة الخارجية الألمانية: قلقون من أنباء تأجيل الانتخابات فى ليبيا

أعربت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن شعورها بالقلق حيال تأجيل الانتخابات الرئاسية في ليبيا التي كان مزمعًا إجراؤها بعد غد الجمعة.

وفي أعقاب لقاء مع وزير خارجية لوكسمبورج جان اسيلبورن في برلين، قالت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر اليوم الأربعاء، إن التأجيل كان يلوح في الأفق خلال الأسابيع الماضية، ” لكن ذلك لا يقلل منه كباعث على القلق”.

‏ من جانبه، أعرب اسيلبورن عن تأييده لجهود الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي التي تهدف إلى ” المساعدة في أن نصل إلى حل ديمقراطي”.

ورأت بيربوك أنه يبدو أن هناك بعض الأمور القانونية التي لا يزال يتعين توضيحها، مشيرة إلى التعاون الوثيق مع الأمم المتحدة من أجل إيجاد هذا التوضيح سريعًا، وحتى يمكن إجراء الانتخابات ” لأن هذا أمر شديد الأهمية ليس للمجتمع الدولي وحسب بل على وجه الخصوص لليبيين في هذه السنوات من الكارثة المخيفة التي تواجه بلادهم”.

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