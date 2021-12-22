وفد من الداخلية يبحث في البرازيل استرجاع قطع أثرية ليبية

قام وفد من وزارة الداخلية ضم رئيس جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لواء “عادل عبدالعزيز” ورئيس مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية عميد “عادل الشروي” بزيارة لدولة البرازيل في إطار متابعة عدة قضايا والمتعلقة بالقطع الأثرية الليبية المضبوطة من قبل السلطات البرازيلية والعمل على التنسيق لاسترجاعها.

و ناقش الوفد الأمني آفاق التعاون الأمني في القضايا المتعلقة بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وتبادل المعلومات بين إدارة مكافحة المخدرات البرازيلية وجهاز مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية بحكومة الوحدة، والتواصل عن طريق مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية بين الجانبين.

وجرى ذلك بحضور القائم بأعمال السفارة الليبية في البرازيل وقيادات أمنية من الجانب البرازيلي.