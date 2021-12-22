الإفراج عن رئيس نقابة عمال الكهرباء مسعود بن ناجي

أكدت النقابة العامة لعمال كهرباء ليبيا الإفراج عن رئيس النقابة مسعود بن ناجي، الذي اعتقلته قوة من جهاز المباحث الجنائية في وقت سابق.

ويأتي الإفراج عن بن ناجي عقب استجوابه من النيابة العامة على خلفية شكوى تقدّم بها رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي، ضد بن ناجي الذي دعا عمال الشركة لإضراب مفتوح لتحسين الأجور واعتماد بعض المطالبات العمالية.

يُذكر أن عمال شركة الكهرباء نظموا عدداً من الوقفات الاحتجاجية المطالبة بالإفراج عن بن ناجي، مع استمرار مطالبتهم برفع الأجور أسوة بقطاعات حكومية أخرى.

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