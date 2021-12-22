مجلس الأمن القومي الليبي ينفي إصداره أية بيانات حيال الوضع الراهن

طرابلس 22 ديسمبر 2021 (وال) – نفى مكتب الإعلام بمجلس الأمن القومي الليبي المنشأ بموجب القانون رقم 4 لسنة 2007، صدور أية بيانات أو تصريحات رسمية أو على مواقع التواصل الاجتماعي عن المجلس أو مستشار الأمن القومي السيد إبراهيم بوشناف.

وقال مسؤول بمكتب الإعلام للمجلس أن مستشاره يتابع الوضع الراهن ويتواصل مع الجهات ذات العلاقة، ويقيم المستجدات، لافتا إلى أن ما يتداول على وسائل الإعلام ليس له علاقة به.

وأوضح أن مستشار الأمن القومي المكلف بموجب قرار هيئة رئاسة مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021م، يتواصل مع الجهات المعنية مباشرة وينقل ملاحظاته للقائمين عليها، وأن بيانات المجلس تصدر باسم مستشار الأمن القومي.

وتداولت عديد الحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق اليوم بيانا منسوب لجهة تسمي نفسها (جهاز الأمن القومي) تتحدث حول الانتخابات المقبلة، وهو ما أكد المكتب الإعلامي للمجلس أنه لا علاقة لهم به.(وال – طرابلس) ا م

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