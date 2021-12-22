النايض: اجتماع بنغازي نواة للخروج من الأزمة الراهنة

دعا المترشح الرئاسي، ورئيس تكتل إحياء ليبيا، عارف النايض إلى ضرورة التمسك بالخيار الديمقراطي، واحترام حق الشعب الليبي في اختيار من يمثله عبر صناديق الاقتراع، مؤكدا في الوقت ذاته أن اجتماع المرشحين الذي جرى أمس في بنغازي يعد نواة للتشاور بهدف إيجاد مخرج بعد الرابع والعشرين من ديسمبر، في حال لم تجر الانتخابات.
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قناة ليبيا
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