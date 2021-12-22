الدبيبة يكلّف أبو خزام بتسيير وزارة التربية والتعليم بعد حبس المقريف

كلّف رئيس الحكومة المؤقتة العائد لممارسة مهامه عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، أحمد أبو خزام بتسيير وزارة التربية والتعليم، بعد حبس وزير التربية والتعليم موسى المقريف احتياطيا.

الجدير بالذكر أن النائب العام الليبي الصديق الصور، آمر رئيس جهاز المباحث الجنائية، بضبط وإحضار عادل جمعة عمر وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وكيل وزارة التعليم السابق، وموسى محمد المقريف وزير التعليم، وإبراهيم علي الدبيبة، مستشار رئيس الحكومة الليبية.