الكبير: مقترح خارطة الطريق الجديدة أمام مجلس النواب الجلسة القادمة

قال عضو اللجنة النيابية لإعداد مقترح خارطة طريق ما بعد 24 ديسمبر المبروك الكبير، إن رئاسة مجلس النواب شكلت لجنة لإعداد مقترح بوضع خارطة طريق ما بعد 24 ديسمبر الجاري، مكونة من 10 أعضاء، وستقدم تقريرها خلال الجلسة القادمة التي لم يحدد موعدها بعد.

أضاف في تصريحات صحفية أن اللجنة ستدرس عدة مقترحات مطروحة، منها مقترح المفوضية اليوم بشأن تأجيل الانتخابات لشهر يناير أو تشكيل حكومة أخرى أو الإبقاء على الحكومة الحالية، وهدف المناقشة الوصول إلى مقترح توافقي وأكثر واقعية.

وتابع قائلًا أن سبب تعثّر إجراء الانتخابات الآن ليس فنيا أو قانونيا، بل هو انسداد سياسي بين الأطراف الحالية، ويخضع لمتغيرات زمانية ومكانية.