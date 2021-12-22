البيان الختامي لإجتماع الزاوية يرحّب بتاريخ 24 يناير موعدا للإنتخابات

طالب عدد من المترشحين للانتخابات الرئاسية في ليبيا عقب إجتماعهم بمدينة الزاوية بمنطقة جودائم ،المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بإعلان القائمة النهائية للمرشحين للإنتخابات الرئساية و القائمة الأولية للمرشحين للإنتخابات البرلمانية بأسرع وقت ممكن.

و عبّر المجتمعون في بيانهم الختامي توصلت بوابة افريقيا الاخبارية على نسخة منه ،عن أسفهم لتعطيل الإنتخابات الرئاسية و البرلمانية ،مؤكدين على أن صندوق الإقتراع هو الطريق الوحيد لبناء الدولة ،و على أهمية احترام إرادة الشعب الليبي و رغبته في المضي قدما في المسار الإنتخابي و عدم مصادرة حق الليبيين في إختيار من يمثلهم لرئاسة الدولة.

و أكد البيان على ضرورة الإلتزام بالموعد النهائي للإنتخابات غير قابل للتعطيل مرة أخرى تحت أي ضرف ،كما رحّب المجتمعون بتاريخ 24 يناير 2022 الصادر في بيان المفوضية كموعدا نهائيا للبدء في الجولة الأولى من الإنتخابات الرئاسية.

و طالب المجتمعون مجلس النواب بتحمل مسؤولياته تجاه العملية الإنتخابية أمام الشعب اليبي ،كما طالبوا الدول ذات العلاقة بالأزمة الليبية و بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتحمل مسؤولياتهم تجاه العملية الإنتخابية و إحترام إرادة الليبيين و دعمها و دعم الإنتقائية في التعامل مع المرشحين.