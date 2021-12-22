قلق ألماني حيال تأجيل الانتخابات الرئاسية في ليبيا

أعربت ألمانيا عن قلقها حيال تأجيل الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في ليبيا، التي كان مقررًا إجراؤها في 24 ديسمبر الجاري، وذلك بعدما اقترحت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تأجيل موعد الاقتراع إلى 24 يناير 2022 بسبب ما وصفته بحالة «القوة القاهرة» التي تواجه استكمال العملية الانتخابية.

جاء الموقف الألماني على لسان وزيرة الخارجية، أنالينا بيربوك، في تصريح للصحفيين عقب اجتماعها مع وزير خارجية لوكسمبورغ جان إسيلبورن في برلين، اليوم الأربعاء، وفق ما نقله موقع «دويتشه فيله».

وقالت بيربوك السياسية المنتمية إلى حزب «الخضر» عقب اللقاء، إن التأجيل كان يلوح في الأفق خلال الأسابيع الماضية، «لكن ذلك لا يقلل منه كباعث على القلق»، فيما أعرب وزير خارجية لوكسمبورغ، جان إسيلبورن، عن تأييده جهود الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي التي تهدف إلى «المساعدة في أن نصل إلى حل ديمقراطي».

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ورأت وزيرة الخارحية الألمانية أنه «يبدو أن هناك بعض الأمور القانونية التي لايزال يتعين توضيحها»، مشيرة إلى التعاون الوثيق مع الأمم المتحدة من أجل إيجاد هذا التوضيح سريعًا وحتى يمكن إجراء الانتخابات «لأن هذا أمر شديد الأهمية ليس للمجتمع الدولي وحسب بل على وجه الخصوص لليبيين في هذه السنوات من الكارثة المخيفة التي تواجه بلادهم».

وأرجعت مفوضية الانتخابات عدم قدرتها على تنظيم الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية يوم 24 ديسمبر الجاري إلى حالة «القوة القاهرة» التي لم تمكنها من إعلان القائمة النهائية للمرشحين المتنافسين على منصب رئيس الدولة.

ودعت المفوضية في بيان مجلس النواب إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإزاحة تلك الحالة، ومعالجة قصور التشريعات الانتخابية فيما يتعلق بدور القضاء في الطعون والنزاعات الانتخابية، التي انعكست سلبًا على حقها في الدفاع عن قراراتها، مؤكدة جاهزيتها الفنية لاستكمال العملية.

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