23 مترشحًا رئاسيًا يجتمعون في الزاوية ويصدرون بيانا هذا نصه

العنوان-الزاوية

التقى 23 مترشحا للانتخابات الرئاسية اليوم الأربعاء بمدينة الزاوية بمنطقة جودائم.

وأصدر المترشحين في ختام ملتقاهم بيانا أكدوا فيه على سيادة ليبيا وعدم السماح بالتدخل في شؤونها، مشيرين إلى أن التداول السلمي على السلطة واعتبار صندوق الاقتراع هو الطريق الوحيد لبناء الدولة.

ودعا المترشحين إلى احترام إرادة الشعب الليبي ورغبته في المضي قدماً في المسار الانتخابي وعدم مصادرة حق الليبيين في اختيار من يمثلهم لرئاسة الدولة.

وطالب المترشحين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بإعلان القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية والقائمة الأولية للمرشحين للانتخابات البرلمانية بأسرع وقت ممكن .

كما استنكر المترشحين تعطيل الانتخابات، وأكدوا على ضرورة الالتزام بالموعد النهائي للانتخابات الرئاسية والذي تم تحديده من قبل المفوضية العليا للانتخابات في يوم 24 يناير 2022.

وأكد المترشحين وقوفهم مع إرادة الشعب الليبي ورفضهم التام الدخول في أي مراحل انتقالية جديدة.

وطالبوا مجلس النواب بتحمل مسؤولياته تجاه العملية الانتخابية أمام الشعب الليبي.

كما طالب المترشحين الدول ذات العلاقة بالأزمة الليبية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتحمل مسؤولياتهم تجاه العملية الانتخابية واحترام إرادة الليبيين و دعمها وعدم الانتقائية في التعامل مع المرشحين. ودعا المترشحين كل نظرائهم للانضمام لبيانهم هذا.