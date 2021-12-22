“الحويج” يطرح مبادرة لتبني مشاريع استثمارية تستهدف 100 ألف شاب وشابة

طرح وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج مبادرة تتمثل في تبني الحكومة مشاريع استثمارية، تستهدف 100 ألف شاب سنوياً، بدعم ومشاركة القطاع الخاص وإعفائها من الضرائب الجمركية وكافة الرسوم.

وتسهم هذه المبادرة في تعزيز دور الشباب للنهوض بالاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية المكانية وتوطين الصناعات وخلق فرص عمل كبيرة، داعياً فئة الشباب لإعداد ميثاق شرف اجتماعي بينهم، يؤكد على حرمة الدم والحفاظ على الموروث الثقافي والتعايش السلمي ودعم حق المواطنة.

جاء ذلك خلال مشاركة الحويج في فعاليات المنتدى الاقتصادي للشباب، التي انطلقت اليوم تحت شعار “عودة الحياة”، والذي تنظمه وزارة الشباب بحضور الوزير فتح الله الزني و100 شاب وشابة من مختلف مناطق ليبيا.

وشهد اليوم الأول من المنتدى مناقشة خطة الحكومة في تعزيز دور الشباب بمجالات الاقتصاد والاستثمار والتجارة، وتطوير قطاع المشروعات الصغرى والمتوسطة وحاضنات الأعمال وسبل توفير التمويل اللازم والأدوات المتاحة.

وحضر المنتدى خلال اليوم الأول وزير الإسكان والتعمير، ووكيل وزارة الشباب لشؤون البرامج ورئيس اللجنة التحضيرية للمنتدى، والمدير العام للبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة، والمدير العام لصندوق ضمان الإقراض، ورئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة وعدد من الخبراء والمهتمين.

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