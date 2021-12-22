اللواء عبدالقادر يفند صدور قرار تأجيل تعيينه آمرا للمنطقة العسكرية طرابلس

العنوان-طرابلس

فنّد، اللواء عبدالقادر منصور سعد خليفة آمر المنطقة العسكرية طرابلس المُعيّن حديثًا من قبل رئيس المجلس الرئاسي، صدور قرار بشأن تأجيل قرار تعيينه خلفا للآمر السابق عبدالباسط مراون.

وأكد اللواء عبدالقادر، في خطاب موجه إلى مدير مكتب القائد الأعلى بالجيش الليبي/ المكلف أن القائد الأعلى (المجلس الرئاسي) أكد عدم إصداره لأي قرار بشأن تأجيل تسلم مهامه الجديدة.

وقال اللواء عبدالقادر، “إنه لم تصله نسخه من القرار المتداول على منصات التواصل الاجتماعي إلى هذه اللحظة”.

وأكد، أن قرار تأجيل استلام مهامه لا يتم إلا بقرار من القائد الأعلى.

وأضاف، “تم التواصل مع القائد الأعلى وإبلغنا بعدم صحة هذا الكتاب وفيما سبق تم إبلاغ القائد الأعلى للجيش الليبي بأني باشرت عملي منذ تعميم القرار ومازلت مستمر بالعمل إلى هذه

اللحظة”.

وقال اللواء عبدالقادر، إن “مثل هذه الإجراءات والمخاطبات التي تحدث تحت ضغط التشكيلات المسلحة والتي قامت بإغلاق مكتب القائد الأعلى ستبدأ عادة يكررها كل من لا تتخذ قرارات في صالحه ونحملكم المسؤولية الكاملة حيال ما يترتب على ذلك الإجراء”.