العفو الدولية: يجب حماية المترشحين من أجل الانتخابات الرئاسية القادمة في ليبيا

قالت منظمة العفو الدولية “أمنيستي”، إنه يجب على السلطات الليبية والمسيطرون بحكم الأمر الواقع على الأرض، ضمان حماية جميع المرشحين والناخبين والنشطاء والسياسيين من العنف والتهديدات لضمان إجراء أي انتخابات مستقبلا، و يجب على السلطات الليبية والمسيطرون بحكم الواقع على الأرض، حماية النساء من الاعتداءات والسماح لهن بالتعبير عن آرائهن والمشاركة في العملية الانتخابية دون خوف من الانتقام.

أضافت في بيان، أن تأجيل الانتخابات في ليبيا بعد فشل السلطات في تأكيد قائمة المرشحين النهائية، يوضح الحاجة إلى معالجة انتهاكات حقوق الإنسان، وأن إنشاء بيئة انتخابية خالية من العنف والترهيب أمر مستحيل تقريبًا عندما لا تتمتع الجماعات المسلحة والميليشيات بالإفلات من العقاب فحسب بل تُدمج في مؤسسات الدولة.

وتابعت المنظمة: “من أجل إجراء انتخابات خالية من الإكراه، يجب على الحكومة و”القوات المسلحة” وضع حد لمضايقات المليشيات الخاضعة لقيادتهما التي ترهب مسؤولي الانتخابات والقضاة وموظفي الأمن، و على السلطات الليبية استغلال فرصة تأجيل الانتخابات لكسر حلقة الإفلات من العقاب، وضمان استبعاد المشتبه في ارتكابهم جرائم بموجب القانون الدولي”.

وواصلت: ” سيف الإسلام القذافي مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم ضد الإنسانية، ودعت منظمة العفو الدولية مرارا إلى تسليمه للمحكمة الدولية، ووثقت منظمة العفو الدولية جرائم ارتكبتها القوات التابعة لحكومة الوحدة، خاصة ضد المهاجرين واللاجئين، عندما كان عبد الحميد الدبيبة رئيسا للحكومة”.