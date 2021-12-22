ألمانيا قلقة من تأجيل الانتخابات الليبية ولوكسمبورغ تؤيد الحل الديمقراطي

أعربت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيروبوك، عن قلقها حيال تأجيل الانتخابات الرئاسية في ليبيا، والتي كان من المقرر إجراؤها بعد غد الجمعة.

وأضافت عقب لقائها مع وزير خارجية لوكسمبورغ جان اسيلبورن في برلين، أن التأجيل كان يلوح في الأفق خلال الأسابيع الماضية، في حين أعرب اسيلبورن عن تأييده لجهود الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي التي تهدف إلى المساعدة في الوصول إلى حل ديمقراطي في ليبيا.

ولفتت بيربوك إلى أن هناك بعض الأمور القانونية التي لا يزال يتعين توضيحها، مشيرة إلى أن هناك تعاونا وثيقا مع الأمم المتحدة من أجل إيجاد هذا التوضيح سريعا حتى يمكن إجراء الانتخابات، وهو ما يُعد أمراً شديد الأهمية للمجتمع الدولي ولليبيين على حدٍ سواء.

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