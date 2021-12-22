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أوحيدة: مجلس النواب سيناقش التقارير التي تسلّمها من المفوضية بشأن تعثر الانتخابات

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أوضح عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة، اليوم الأربعاء، أن مجلس النواب سيناقش في جلسته المقبلة، التقارير التي تسلّمها من المفوضية بشأن تعثر الانتخابات والأسباب التي دعت المفوضية إلى إعلان القوة القاهرة، ومن ثَمّ النظر في إمكانية ايجاد حلول لها.
أوحيدة، وفي تصريحات متلفزة، أضاف: “المفوضية لم تذكر في بيانها اليوم، أسباب إعلانها للقوة القاهرة، وننتظر خلال جلسة الاثنين القادم الكشف عنها، وهل هي أسباب تشريعية أو قانونية يمكن حلها، أم أسباب أمنية أم غير ذلك، وتحديد موعد الانتخابات متوقف على معرفتها ومدى إمكانية حلها”.

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قناة ليبيا الحدث

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