أوحيدة: مجلس النواب سيناقش التقارير التي تسلّمها من المفوضية بشأن تعثر الانتخابات

أوضح عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة، اليوم الأربعاء، أن مجلس النواب سيناقش في جلسته المقبلة، التقارير التي تسلّمها من المفوضية بشأن تعثر الانتخابات والأسباب التي دعت المفوضية إلى إعلان القوة القاهرة، ومن ثَمّ النظر في إمكانية ايجاد حلول لها.

أوحيدة، وفي تصريحات متلفزة، أضاف: “المفوضية لم تذكر في بيانها اليوم، أسباب إعلانها للقوة القاهرة، وننتظر خلال جلسة الاثنين القادم الكشف عنها، وهل هي أسباب تشريعية أو قانونية يمكن حلها، أم أسباب أمنية أم غير ذلك، وتحديد موعد الانتخابات متوقف على معرفتها ومدى إمكانية حلها”.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

